ماجد حسن: متفائل بالمرحلة المقبلة والتنافس بين اللاعبين لمصلحة «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

رفع المنتخب الأول لكرة القدم درجة الاستعداد للمواجهة الودية التي تجمعه بالهند يوم الاثنين المقبل، باستاد زعبيل في نادي الوصل، حيث تأتي المباراة ضمن تحضيرات «الأبيض» للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، التي تقام بنظام التجمع في الإمارات من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وبدأ «الأبيض» تجمعه يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة 28 لاعباً، قبل أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً، بسبب إراحة «الثنائي» كايو كانيدو مهاجم العين، وعبدالله النقبي لاعب وسط شباب الأهلي بداعي الإصابة وحاجتهما للعلاج والراحة، حيث رأى الجهاز الفني بعد التنسيق مع الفريق الطبي أن يكمل اللاعبان برنامجهما التأهيلي مع ناديهما، فيما غادر المعسكر الحسن صالح الظهير الأيسر للشارقة، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته في «كاحل القدم» وحاجته للعلاج.

وفي ‬المقابل، يواصل ‬بقية ‬اللاعبين ‬تدريباتهم ‬بجدية تحت ‬قيادة ‬الهولندي ‬فان ‬مارفيك ‬الذي ‬يحرص ‬على ‬تنفيذ ‬البرنامج ‬بكل ‬تفاصيله، ‬من ‬خلال ‬المحاضرات ‬ودراسة ‬أداء ‬المنتخبات ‬المنافسة ‬بالمجموعة، ‬والاطلاع ‬على ‬نقاط ‬القوة ‬والضعف، ‬إلى ‬جانب ‬شرح ‬مهام ‬اللاعبين كُل حسب ‬مركزه، ‬وكذلك ‬يركز ‬المدرب ‬أثناء ‬الحصص ‬التدريبية على ‬الجوانب ‬الفنية ‬والتكتيكية ‬وخطط ‬اللعب ‬والانتشار ‬بالملعب ‬وبناء ‬الهجمة ‬والكرات ‬الثابتة ‬.

من جهة أخرى، يحرص يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، على متابعة التحضيرات بشكل يومي في ملعب الوصل، بهدف الوقوف على احتياجات المنتخب، والتنسيق مع الجهاز الفني والإداري حول متطلبات معسكر مايو الذي يسبق التصفيات.

وأعرب ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكداً أنها ستكون إيجابية، نظراً لما يقدمه زملاؤه من أداء متميز في مباريات مختلف مسابقات الموسم، سواء كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أو دوري الخليج العربي، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي خلال التجمع الحالي الذي يشهد تنافساً كبيراً بين اللاعبين في مختلف المراكز، وهذا التنافس يصب في مصلحة المنتخب.

وأشاد ماجد حسن بالدور الذي يلعبه المدرب مارفيك وأعضاء الجهاز الفني الذين يعملون بكل جدية، من أجل تهيئة اللاعبين بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن التجربة الودية أمام الهند مهمة، لأنها تأتي في ختام المعسكر، وقال: أنا على ثقة من أننا سنستفيد كثيراً من هذه المباراة من الناحية الفنية.