«مينديز النصر» ينعش آمال «الرأس الأخضر»

دبي (الاتحاد)

أسهم ريان مينديز «جناح النصر»، في إنعاش حظوظ منتخب بلاده الرأس الأخضر، في التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بعدما قاده إلى الفوز على «الأسود» 3-1، ضمن المجموعة السادسة.

وتقدم الكاميرون بالتسجيل عبر بيار كوندي مالونج في الدقيقة 14، ورد منتخب الرأس الأخضر «المضيف» بثلاثية تعاقب على تسجيلها كوكا في الدقيقة 24، ماكي بايناك في الدقيقة 59 بالخطأ في مرمى بلاده، وجناح النصر ريان مينديز في الدقيقة 69.

ورفع الرأس الأخضر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، خلف الكاميروني الضامن لتأهله بصفته منتخب البلد المضيف والمتصدر بعشر نقاط، ورواندا ثالثة بخمس نقاط، وموزمبيق رابعة بأربع نقاط، لتكون الجولة الأخيرة حاسمة، من أجل تحديد صاحب البطاقة الثانية، إذ يلعب الرأس الأخضر مع موزمبيق، ورواندا خارج أرضها ضد الكاميرون في 30 الشهر الحالي.