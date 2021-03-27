عمر آل علي يدير مباراة اليابان ومنغوليا

دبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمنا الدولي عمر آل علي لإدارة مباراة اليابان ومنغوليا التي تٌقام 30 مارس الجاري، على ستاد فوكودا دينشي بمدينة شيبا اليابانية ضمن المجموعة السادسة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويضم طاقم التحكيم جاسم عبدالله «مساعد أول»، وسبت عبيد «مساعد ثان.

وكان الاتحاد القاري قد عين أحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيّمين والمحاضرين بإدارة الحكام في اتحاد الكرة، مقيماً لطاقم تحكيم مباراة منتخبي طاجيكستان ومنغوليا التي جرت في العاصمة الطاجيكية دوشانبي ضمن المجموعة السادسة للتصفيات المشتركة.

من جهته، يُغادر حكمنا الدولي سلطان محمد صالح إلى العاصمة البحرينية المنامة لإدارة المباراة الدولية الودية بين البحرين والأردن يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناءً على طلب من الاتحاد البحريني بتعيين حكم إماراتي دولي لإدارة المباراة، في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين.