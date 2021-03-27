67 حكماً في ورشة «تقنية الفيديو»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد كرة القدم، ورشة عمل تقنية حكم الفيديو المساعد، على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 60 حكماً من الفريق الأول، و7 حكام من أوزبكستان، في إطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الاتحادين، والتي تتضمن تطوير اللعبة والحكام وتبادل الخبرات الكروية.

ويتضمن برنامج الورشة تدريبات عملية على أجهزة التقنية في الفترة الصباحية في ملعب ذياب عوانة، من خلال لعب مباريات مصغرة بالاستعانة بفرق من الهواة، فيما تعقد في الفترة المسائية محاضرات نظرية يقدمها الأوزبكي فرهاد عبدالله المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، ومسؤولو إدارة الحكام باتحاد الكرة.