الإمارات وجهة إعداد المنتخبات لتصفيات «مونديال 2022»

معتصم عبدالله (دبي)

استقبل اتحاد كرة القدم بعثة منتخب الكويت الأول التي حلت في دبي، استعداداً لإقامة معسكر إعدادي قصير، يخوض خلاله «الأزرق» تجربة ودية أمام لبنان مساء الاثنين بدبي، ضمن تحضيرات المنتخبين لاستئناف مشوار تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأضحت الإمارات ودبي تحديداً وجهة مثالية لإعداد المنتخبات لمشوار التصفيات التي تستعد لاستئناف مشوارها، بعد توقف 18 شهراً، واستقبلت دبي خلال الفترة الماضية منتخبات الأردن، لبنان، عُمان، الهند، إلى جانب الكويت.

وخاض عُمان العائد إلى أجواء المباريات الدولية، بعد توقف لنحو عام كامل خلال معسكره الإعدادي في دبي مباراتين تعادل في الأولى مع الأردن 0-0 على استاد مكتوم بن راشد، وفي الثانية مع الهند 1-1 على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.

في المقابل، لعب «النشامى»، بجانب التجربة الأولى أمام عُمان مباراته الثانية أمام لبنان، وتفوق خلالها بهدف موسى التعمري في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت بملعب ذياب عوانة، قبل السفر للبحرين لخوض ودية ثالثة.

ويحتل الأردن حالياً المركز الثاني، ضمن المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية بالشراكة مع الكويت برصيد 10 نقاط من خمس مباريات لكل منهما، في حين تتصدر أستراليا الترتيب برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 3 نقاط لنيبال ولا شيء لتايوان.

في المقابل يحتل عُمان المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بفارق أربع نقاط خلف قطر الذي لعب ست مباريات، مقابل 4 نقاط لأفغانستان و3 للهند ونقطة لبنجلادش.

ويستعد الهند بعد تعادله 1-1 في الودية الأولى أمام عُمان، لخوض ودية ثانية أمام الإمارات الاثنين، فيما يشهد اليوم ذاته مواجهة الكويت ولبنان، وشهد فبراير الماضي بدوره إقامة تجارب ودية دولية في دبي، أبرزها تجارب المنتخب الأردني أمام أوزبكستان 0-2، طاجيكتسان 0-1 و2-0.