بروكلين ينتصر بـ «هاردن المبهر»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قدّم جيمس هاردن عرضاً مبهراً، وقاد بروكلين نتس إلى فوز صعب على ديترويت بيستونز 113-111، في دوري كرة السلة المحترفين، ليعزّز وصافة المنطقة الشرقية على حساب ميلووكي باكس الخاسر أمام بوسطن سلتيكس 114-122.

ومنذ انتقاله من هيوستن روكتس قبل شهرين، يتصاعد أداء هاردن، وبرغم غياب زميليه النجمين كيفن دورانت وكايري إيرفينج، هيمن على كل الأصعدة مسجلاً 44 نقطة، 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وقبل ست ثوان على نهاية المباراة، أقصي بالخطأ السادس، ما يعني أنه استمر أيضاً بالقتال حتى الرمق الأخير.

قال نجم المباراة: «شعرت كأني أم في بي «أفضل لاعب في الدوري»، وهي جائزة أحرزها مع هيوستن في عام 2018.

تابع: «اقتضت خطة الخصم بمنعنا من إيصال الكرات الساقطة نحو لاعبينا الكبار القامة، سمح لي هذا الأمر باختراق السلة وتسجيل لاي-آبس «كرات سهلة من تحت السلة»، المباريات كلها مختلفة، وأتعامل مع كيفية الدفاع ضدّي، يكفي أن تلعب جيداً وتكون ناجعاً».

وعزّز نتس رصيده في وصافة المنطقة الشرقية إلى 31 فوزاً و15 خسارة، مقابل 29-15 لميلووكي الذي خسر على أرضه أمام بوسطن سلتيكس 114-122، ويتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الشرقية مع 32 فوزاً و13 خسارة.

وكان جايسون تايتوم نجم المباراة، بتسجيله لبوسطن 34 نقطة و7 تمريرات حاسمة، وساعده الثنائي ماركوس سمارت «23 نقطة و8 متابعات»، والموزع كيمبا ووكر «21 نقطة».



