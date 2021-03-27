أوساكا.. النجاة من «الرياح العاتية»!

ميامي (أ ف ب)

لم يكن الظهور الأول لليابانية نعومي أوساكا منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة صلباً، حيث بلغت بصعوبة الدور ثمن النهائي من دورة ميامي للتنس، ثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بفوزها 7-6 و6-4 على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش.

وخاضت أوساكا المصنفة ثانية عالمياً مباراتها الأولى منذ تحقيق لقبها الرابع في «الجراند سلام»، في الدور الثاني في ميامي، بعد إعفائها من خوض الأول على غرار المصنفات الـ31 الأوليات الأخريات.

وصعّبت الرياح العاتية الأمور على أوساكا أمام المصنفة 77 عالمياً التي قدمت أداءً مميزاً.

وقالت أوساكا «23 عاماً» بعد الفوز: «إنها مباراتي الأولى منذ أستراليا وكنت متوترة قليلاً، لذا أردت فقط أن ألعب بشكل جيد».

وتابعت اليابانية الباحثة عن لقب أول في ميامي: «أنا سعيدة كوني حسمت الأمور في مجموعتين، لست متأكدة ما إذا كنت متوترة، أم أنني لم أكن جاهزة بشكل جيد، لكن قراراتي بشأن بعض الضربات كانت سيئة نوعاً ما».

وأردفت: «ولكن أعتقد أني تعلمت من أخطائي خلال اللقاء».

ساهمت الإرسالات الساحقة الـ13 التي سددتها في تعويض الأخطاء العديدة التي ارتكبتها اليابانية، لتضرب موعداً مع الكازاخستانية يولينا بوتينتسيفا المصنفة 26 في الدورة، أو الصربية نينا ستويانوفيتش المتأهلة من التصفيات.

بعد أن تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في أول شوطين من المباراة، كسرت تومليانوفيتش إرسال منافستها في الشوط الخامس من المجموعة الأولى، وأنقذت نقطة لكسر الإرسال في الثامن، لتتقدم 5-3 وتكون الفرصة سانحة لحسم المجموعة على إرسالها.

إلا أن أوساكا ردت بقوة كاسرة إرسال الأسترالية بشوط نظيف وعادلت النتيجة 5-5، قبل أن تلجأ اللاعبتان إلى شوط كسر التعادل حسمته اليابانية 7-3.

حافظت كل لاعبة على شوط إرسالها في المجموعة الثانية، قبل أن تكسر أوساكا إرسال منافستها في الشوط التاسع وتحسم المجموعة 6-4 على إرسالها.

ولحقت أوساكا بالمصنفتين الأولى الأسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب والرومانية سيمونا هاليب الثالثة، اللتين بلغتا ثمن النهائي بشق النفس بعد أن احتاجتا إلى ثلاث مجموعات.



