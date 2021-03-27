ساوثجيت: هندرسون متفائل بـ «اليورو»

لندن (رويترز)

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا: إن لاعب الوسط جوردان هندرسون يسابق الزمن للحاق ببطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام، حيث يواصل قائد ليفربول تعافيه من إصابة في الفخذ.

وخضع هندرسون لجراحة في فخذه الشهر الماضي، عقب إصابته خلال خسارة ليفربول 2-صفر أمام منافسه المحلي إيفرتون في قمة مرسيسايد في 20 فبراير الماضي، وكان من المتوقع أن يغيب خمسة أسابيع على الأقل.

ولكن اللاعب البالغ 30 عاماً قد يغيب مدة أطول، مما يثير الشكوك حول مدى جاهزيته للمشاركة في بطولة أوروبا التي ستبدأ في يونيو المقبل.

وقال ساوثجيت: «نعرف أنه سيقترب من نهاية الموسم، وسيتعين علينا فقط متابعة سير الأمور، وندرك أنه مع أي إصابة من هذا النوع يوجد وقت محدد للتعافي، لكن يمكن أن يحدث أي شيء، وفيما يتعلق بالوعود، يمكننا القول فقط إن هندرسون نفسه متفائل للغاية بشأن الجراحة، وما أبلغه به الأطباء بشأن ما هو ممكن لحالته.

وخاض هندرسون 58 مباراة دولية مع إنجلترا، وكان عنصراً بارزاً في تشكيلة ساوثجيت التي وصلت نصف نهائي كأس العالم 2018.