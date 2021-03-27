راشفورد وساكا يغادران «الأسود الثلاثة»

لندن (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن غياب الثنائي ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا لاعبي المنتخب عن مباراتي الفريق المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن راشفورد الذي غاب عن المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على سان مارينو 5- صفر، غادر معسكر الفريق ويواصل عملية تأهيله في ناديه مانشستر يونايتد.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن ساكا سيبقى في ناديه أرسنال لإجراء المزيد من الفحوصات ومعرفة إصابته، على أمل اللحاق بمعسكر المنتخب مجدداً، لكنه أشار إلى أن اللاعب سيغيب عن مباراتي ألبانيا وبولندا.

ولم يتعاف راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بعد من إصابة في القدم، بينما لم ينضم ساكا لقائمة المنتخب بعد معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

واكتسح منتخب إنجلترا ضيفه سان مارينو 5- صفر، في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات ألبانيا وبولندا والمجر وأندورا وسان مارينو.