الزوراء يصل أبوظبي 4 أبريل للقاء الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يصل الزوراء العراقي إلى أبوظبي 4 أبريل المقبل لمواجهة الوحدة، بعدها بثلاثة أيام، على استاد آل نهيان، في «تمهيدي» دوري أبطال آسيا، ويتأهل الفائز منهما إلى المجموعة الخامسة التي تضم بيروزي والريان وجوا، وتقام مبارياتها في الهند.

وتأهل الزوراء الذي يقوده المدرب راضي شنيشل إلى ربع نهائي كأس العراق بفوزه على أربيل 5-4 بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويخوض الفريق مباراة أخرى في الدوري الذي يحتل فيه المركز الرابع، يوم السبت المقبل أمام نفط البصرة، قبل 24 ساعة فقط من توجهه إلى أبوظبي.

ويدير لقاء الوحدة والزوراء طاقم حكام دولي بحريني، يضم حكم الساحة نواف شكر الله، ويعاونه محمد جعفر وعبدالله صالح، والحكم الرابع عمار محفوظ، والكويتي سعد الفضلي مقيماً للحكام، والقطري راشد الدوسري مراقباً للمباراة.

من جهته يواصل الوحدة تحضيراته للقاء اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، وهي الأولى تحت قيادة الهولندي تين كات، وتمثل البروفة الأخيرة قبل لقاء الزوراء.

يذكر أن الوحدة يفقد أمام اتحاد كلباء جهود الدولي خليل إبراهيم الموقوف بالبطاقة الحمراء، التي نالها بعد إنذارين أمام الجزيرة في «ديربي العاصمة» بالجولة الماضية.



