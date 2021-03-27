بويول: ميسي متحمس للفوز بـ «الليجا» وكأس الملك

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعتقد الإسباني المخضرم كارلس بويول «أسطورة» برشلونة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق أصبح متحفزاً ومتحمساً أكثر من أي وقت مضى للعب وتحقيق الانتصارات مع «البارسا»، كما يتملكه الإصرار على المنافسة في البطولتين المتبقيتين له هذا الموسم، الدوري الإسباني «الليجا»، ومباراة نهائي كأس الملك، بعد الخروج من دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».

وقال بويول - وهو على اتصال دائم بصديقه القديم ميسي - إنه تحدث إليه مؤخراً، لتهنئته بمناسبة معادلته للرقم القياسي لتشابي هيرنانديز في عدد المباريات التي لعبها مع برشلونة.

وأضاف: وجدته في حالة معنوية ممتازة، وكان متحمساً، وأعتقد أنه في أفضل مكان.

وتابع بويول في تصريحاته التي نقلها موقع «ياهو سبورت» قائلاً: كل شخص يقرر ما يريده، ويجب علينا أن نتفهم ذلك وأن نحترم القرار الذي سوف يتخذه، سواء قرر البقاء أو الرحيل.

وتطرق بويول للحديث عن الفريق ومدربه الهولندي، وقال: كومان أعاد برشلونة إلى الطريق الصحيح للمنافسة على لقب «الليجا»، وأبدى إعجابه الشديد بأسلوبه في التدريب، وبالعمل الذي يقوم به، مشيراً إلى أنه يشعر بأن اللاعبين راضون عن طريقته في التعامل معهم.

وأضاف: على إدارة «البارسا» أن تتركه يعمل وفقاً لرؤاه وأسلوبه، على أن يكون التقييم والحساب في نهاية الموسم.

وأشاد بويول بـ «الفورمة» التي ظهر عليها الفريق في الأسابيع الأخيرة، والتي أنست الجميع البداية الباهتة والمخيبة للآمال أول الموسم. وقال بويول: حدثت طفرة كبيرة في الفريق، وهذا أمر إيجابي، فهناك مشروع جديد بمدرب جديد، وفي وجود لاعبين شباب كثيرين.



