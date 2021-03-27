مارتينيز: هازارد «مشتاق» إلى «المستطيل الأخضر»

أنور إبراهيم (القاهرة)

فرضت الإصابة الأخيرة التي أبعدت البلجيكي إيدن هازارد عن اللعب مع ناديه ريال مدريد منذ ما يقرب من الشهر، نوعاً من التعاون والتنسيق الكامل بين الجهاز الطبي لمنتخب بلجيكا، ونظيره في النادي الملكي، ما دفع هازارد للتواجد من دون لعب مع منتخب «الشياطين الحمر»، من أجل متابعة حالته، والاستفادة من خبرات الجهاز الطبي البلجيكي، فيما يتعلق بأسلوب العلاج المناسب، مع فتح قنوات اتصال مع الجهاز الطبي للريال، من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

وقال روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا: نحن نعمل كتفاً بكتف مع ريال مدريد، ونحاول تقديم خبرات جهازنا الطبي، لمساعدة هازارد في فترة توقف المسابقات المحلية، خلال إقامة مباريات المنتخبات الأوروبية المدرجة في «الأجندة الدولية».

وأضاف في تصريحات نقلتها مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني قائلاً: أود أن يشاركنا «الملكي» في تبادل المعلومات الطبية الخاصة بحالة هازارد، لأنه النادي الذي يلعب له نجمنا.

وقال: هازارد يلقى منا كل الرعاية والعناية الطبية، وسيكمل برنامج علاجه في مدريد، وسنكون دائماً جاهزين لتقديم كل المساعدة المطلوبة، من أجل سرعة شفائه وعودته إلى «المستطيل الأخضر».

وأضاف: إيدن في منتهى الهدوء ومصمم على العودة أقوى مما كان، وبحالة مزاجية رائعة، ويتطلع بشغف ولهفة للعودة إلى المباريات مع ريال مدريد، وتلك هي المرة الأولى التي يصاب فيها بهذه الطريقة، والأمر لا يتعلق بإصابات منفصلة، وإنما هي إصابات مرتبطة كلها ببعضها، إنه أمر صعب جداً على أي لاعب، عندما يلعب 12 أو 13 موسماً، ثم فجأة يجد نفسه غير قادر على اللعب، أو تنفيذ ما كان يقوم به من قبل بصورة طبيعية سلسة.

يذكر إنه خلال الـ36 مباراة التي لعبها ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن في مختلف المسابقات، لم يلعب هازارد سوى 14 مباراة، منها 9 فقط أساسياً، وبلغ عدد دقائق لعبه مع الفريق 646 دقيقة فقط، ليكون ترتيبه رقم 18 بين لاعبي الريال الأقل مشاركة في المباريات.



