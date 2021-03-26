«أسود الأطلس» إلى نهائيات «أمم أفريقيا»

جوهانسبرج (أ ف ب)

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد تعادل منافسيه في الجولة ما قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي 2-2 اليوم «الجمعة».

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى النهائيات، إذ يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 لكل من بوروندي «5 مباريات» وموريتانيا «أربع مباريات»، و4 نقاط لجمهورية أفريقيا الوسطى «5 مباريات».

وكان منتخب «أسود الأطلس» المتوج بلقب وحيد عام 1976 خرج من الدور ثمن النهائي في نسخة العام 2019 التي أقيمت في مصر أمام بنين بضربات الترجيح.

ولحق المنتخب المغربي بكل من الكاميرون المضيفة، مالي وغينيا «المجموعة الأولى»، بوركينا فاسو «الثانية»، غانا «الثالثة»، الجابون وجامبيا «الرابعة»، مصر وجزر القمر «السابعة»، الجزائر وزيمبابوي «الثامنة»، السنغال «التاسعة»، تونس وغينيا الاستوائية «العاشرة»، وكوت ديفوار «المجموعة 11».