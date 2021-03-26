إيفرتون من «جوديسون بارك» إلى «براملي مور»

ليفربول (رويترز)

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم اليوم «الجمعة»، عن موافقة الحكومة على مخططات النادي لبناء استاد جديد تبلغ سعته 52888 مقعداً في براملي مور بشمال مدينة ليفربول.

ولعب إيفرتون في استاد جوديسون بارك منذ عام 1892، لكن النادي واجه صعوبات في التنافس مع الأندية الأخرى على صعيد إيرادات أيام المباريات، في ظل سعة الاستاد البالغة 40 ألف مقعد فقط.

وتوصل إيفرتون لاتفاق رسمي من أجل استئجار الأرض التي يخطط لبناء الاستاد عليها لمدة 200 عام، وأعلن في 2017 عن خطط لبناء استاد يطل على الماء، من أجل سد الفجوة مع الأندية الكبرى.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس مدينة ليفربول بالإجماع على المخططات التي قدمها النادي للمنشأة الجديدة، قبل تحويلها إلى الحكومة المحلية.

وقال إيفرتون في بيان بموقعه على الإنترنت: تلقى النادي اليوم تأكيداً لموافقة الحكومة على المخططات.

كما يخطط النادي لتطوير مشروع مجتمعي في جوديسون بارك.

وأضاف إيفرتون: تشير التقديرات إلى أن تطوير الاستاد والخطط الخاصة بإرث جوديسون بارك سيوفر دعماً للاقتصاد بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، وسيخلق أكثر من 15 ألف وظيفة ويجذب 1.4 مليون زائر جديد إلى المدينة.



