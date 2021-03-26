بلماضي: مشروع الجزائر «الموحد» يحتاج إلى «أجواء نظيفة»

الجزائر (د ب أ)

وجه جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، رسالة قوية وحذر من القيام بـما وصفه بألعاب خطيرة تجعل الفريق ضحية للصراعات، وتقلل حظوظه في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022.

وقال بلماضي عقب عودة بعثة المنتخب الجزائري، اليوم الجمعة، قادمة من زامبيا بعد خوضها مباراة أمام منتخبها أمس في تصفيات كأس أمم أفريقيا: أنا مرتبط مع بلدي، نملك مشروعاً موحداً، وهو ليس مشروع بلماضي، أنا جزء فقط من هذا المشروع، الشعب الجزائري يدرك حقيقة الأمور، وكل ما يحدث، أنا رياضي ولست سياسياً.

وأضاف بلماضي: يجب أن تكون الأجواء واضحة ونظيفة، لكن للأسف نلاحظ عكس ذلك، لذا يجب على بعض الأطراف الانتباه لما يقومون به، نحن مقبلون على تصفيات المونديال، وعلى كل شخص تحمل مسؤوليته والقيام بدوره وحذار من القيام بألعاب خطيرة.

وشدد بلماضي، في التصريحات التي نقلتها صحيفة «النهار» في موقعها الإلكتروني، عزمه ولاعبيه على تحقيق حلم الجماهير بالتأهل لنهائيات كأس العالم.

كانت مصادر عديدة تحدثت عن غضب بلماضي، بسبب الظروف التي تحيط بالمنتخب جراء الخلاف العميق بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، الذي اضطر إلى تحديد موعد جمعيتيه العموميتين العادية والانتخابية ليومي 5 و15 من أبريل المقبل، قبل تكييف لوائحه الأساسية مثلما طالب به الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، الذي هدده بـ«العقوبات المنصوص عليها».



