«الحجر الألماني» والإصابات يبعدان 7 لاعبين عن بلجيكا

بروكسل (رويترز)

تفقد بلجيكا جهود سبعة لاعبين خلال زيارة إلى براغ، لمواجهة جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غداً «السبت».

ويغيب 5 لاعبين ينافسون في الدوري الألماني لخوض اللقاء ضمن المجموعة الخامسة، بسبب قيود الحجر الصحي على المقيمين في ألمانيا عند السفر إلى التشيك.

كما أعلن المدرب روبرتو مارتينيز اليوم الجمعة غياب يانيك كاراسكو وتوماس فرمالين للإصابة.

وكان من المتوقع أن يشارك كاراسكو، لكنه تعرض لإصابة بالساق، فيما شعر فرمالين بآلام في الفوز 3-1 على ويلز يوم الأربعاء خلال عودته للمنتخب الوطني بعد غياب طويل.

وقال مارتينيز: «بالنسبة لفرمالين كانت الخطة أن نعتمد عليه خلال شوط واحد، لكنه يحتاج إلى 24 ساعة أخرى للتعافي».

وتضم تشكيلة بلجيكا 5 لاعبين ينتمون لأندية ألمانية وهم ديدريك بوياتا «هيرتا برلين» وكون كاستيلز «فولفسبورج» وتورجان هازارد وتوماس مونييه «بروسيا دورتموند» وأوريل مانجالا «شتوتجارت».

وسيبقى اللاعبون في بلجيكا استعداداً لخوض ثالث مباراة بالتصفيات أمام روسيا البيضاء يوم الثلاثاء.



