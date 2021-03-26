العروبة يعتلي قمة «الأولى» بـ «الأربعة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

اعتلى العروبة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم منفرداً، بعد فوزه الكبير على التعاون بـ «رباعية» اليوم «الجمعة»، في بداية «الجولة 18»، وبلغ «النقطة 34» بالتساوي مع البطائح «الوصيف»، وبفارق «نقطة» عن «صقور الإمارات» الذي يغيب عن منافسات الجولة، وحملت الأهداف توقيع فيكتور نوانيري، وردويجو، وفتحي ساخي في الدقائق 21 و39 و42، قبل أن يكمل ساخي «الرباعية» في الثواني الأخيرة من اللقاء، وتجمد رصيد التعاون عند «18 نقطة».

ونجح البطائح في تجاوز الذيد بهدف أحرزه ويندرسون في الدقيقة 61، ليصل إلى «النقطة 34» يحتل بها المركز الثاني، ويملك الذيد «نقطتين» في المركز الأخير.

وتأجلت مباراة مصفوت ودبا الفجيرة، على أن تقام مباراتان اليوم، في ختام الجولة، حيث يلعب مسافي مع العربي، ودبا الحصن مع الحمرية.