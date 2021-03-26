117 خيلاً ترسم لوحة «اليوبيل الفضي» من كأس دبي العالمي في ميدان

رضا سليم ومحمد حسن (دبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحتفي عصر الغد «السبت» كأس دبي العالمي للخيول باليوبيل الفضي بمضمار ميدان لسباق الخيل، عبر النسخة 25، والتي يبلغ إجمالي جوائزها المالية 26.5 مليون دولار للأشواط التسعة، التي اجتذبت 117 من نخبة الخيول العالمية تمثل 11 دولة من قارات آسيا وأوروبا وأميركا والشمالية والجنوبية، منها 68 خيلاً قادمة من الخارج لمنافسة 49 من أقوى الخيول الموجودة بالدولة في السباق الأغلى، الذي يحمل المجد لكل المشاركين.

ورغم التحديات التي ضربت سباقات الخيل العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أن السباق الرئيسي مسك ختام الأمسية كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، احتفظ بجائزته المالية البالغة 12 مليون دولار، فيما تم خفض بعض الجوائز المالية لبقية السباقات ليبلغ إجمالي جوائز الحفل 26.5 مليون دولار، وبرغم التخفيضات تم توسيع نطاق توزيع الجوائز حتى المركز الثامن في سباقات الأمسية.

وتتميز نسخة اليوبيل الفضي من كأس دبي العالمي ببعض الغموض، والصعوبة في التكهن بهوية بطل السباق الذي يمتد لمسافة 2000 متر (الفئة الأولى)، بمشاركة 14 خيلاً من 7 دول، إلا أن تفوق الخيول الإماراتية والأميركية التي لم يخرج اللقب من قبضتها إلا 4 مرات لصالح البرازيل واليابان، وأستراليا والسعودية يجعل أولوية الترشيح لها.

ويعتبر «ميستيك جايد» لجودلفين، بإشراف مايكل ستيدهام، من أبرز المرشحين، مدفوعاً بانتصارات قوية وفوز عريض في آخر مشاركة، كما يدخل فريق جودلفين أيضاً ب 2 من الخيول، الأول «ماغني كورز» بإشراف أندريه فابر الفائز في بريطانيا وفرنسا، فيما يشارك المدرب الوطني صاحب أكبر رصيد من الألقاب سعيد بن سرور بالجواد «جيفتس أوف جولد» المتوج بلقب سباق البحر الأحمر في كأس السعودية.

يقود لواء الخيول الأميركية النجم «جيسوس تيم» وصيف كأس بجاسوس العالمي، فيما يدفع المدرب ميجيل سيلفا بالجواد «سليبي آبز تود» بطل سباق بروسكتور، وتكتمل الحظوظ الأميركية بالجواد «تايتل ريدي» الفائز في سباق لويزيانا ستيكس.

ويبرز بقوة نجم البحرين «ذا سلوجر» الفائز بلقب جولتين من تحدي آل مكتوم، ويحلم المدرب فوز ناس بالتتويج عبر هذا الجواد باللقب الغالي، أما الخيول المحلية فيمثلها «مليتاري لو» لناصر عسكر بإشراف المدرب الوطني مصبح المهيري، بالإضافة إلى «هايبوثيتيكال» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير، وهناك الجواد السعودي «جريت سكوت» بإشراف المدرب عبد الله بن مشرف، والياباني «شوا ويزارد» بإشراف ريوجي أوكوبو.



برنامج الأمسية

1:00 ظهراً: فتح أبواب مضمار ميدان «بوابة ب»

3:45 عصراً: الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»

4:15 عصراً: الشوط الثاني «جودلفين ميل»

4:50 مساء: الشوط الثالث «كأس دبي الذهبية»

5:05 مساء: السلام الوطني

5:15 مساء: إغلاق باب ترشيحات الجمهور

جوائز التميز في سباقات الخيل «أفضل فارس»

5:30 مساء: الشوط الرابع «القوز للسرعة»

جوائز التميز في سباقات الخيل «أفضل مدرب»

6:05 مساء: الشوط الخامس «ديربي الإمارات»

جوائز التميز في سباقات الخيل «أفضل مالك»

6:40 مساء: الشوط السادس «دبي جولدن شاهين»

جوائز التميز في سباقات الخيل خيار الجمهور والجائزة العليا للعطاء الدؤوب

7:30 مساء: الشوط السابع «دبي تيرف»

8:10 مساء: الشوط الثامن «دبي شيماء كلاسيك»

8:50 مساء: الشوط التاسع «كأس دبي العالمي»

9:15 مساء: مراسم ختام كأس دبي العالمي

10:00 مساء: ختام فعاليات كأس دبي العالمي