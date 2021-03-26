خيول الإمارات تتحفز للفوز في تحدي «اليوبيل الفضي»

دبي (الاتحاد)

تستعد خيول الإمارات لخوض منافسات قوية في اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي بأشواطه التسعة، حيث تسعى لتحقيق فوزها الـ12 في الأمسية الأغلى في العالم، ويمتلك فريق جودلفين 3 خيول في الشوط الرئيسي، البالغة جائزته 12 مليون دولار، عبر «مايستك جايد» و«جيفتس أوف جولد»، و«ماجني كورس».

ويتصدر «مايستك جايد» المنحدر من نسل «جوستزابر» قائمة الفريق الأزرق، حيث وصل إلى مضمار ميدان، بعد فوزه بفارق 6 أطوال بإشراف مايكل ستيدهام، وقيادة لويس سيز، في سباق رازورباك للفئة الثالثة لمسافة 1700 متر.

ويتصدر الجواد «براق» و«دريان» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نخبة من أقوى الخيول في مونديال الخيول العربية «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر.

ويأتي «حيان» أحد أعلى الخيول تصنيفاً والفائز بكأس رئيس الدولة في بريطانيا، ليكون الممثل الثالث لخيول ياس للسباقات، ويتوقع أن يكون الحصان الأسود في البطولة، وهناك «الزاهر» بقيادة جيم كرولي، و«الربع الخالي» للعجبان.

ويتقدم «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل «برينس أوف ويلز ستيكس»، المنافسين في شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر، ويواجه «بنادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نخبة من الأمهار في سن ثلاث سنوات خلال مشاركته في شوط «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر.

ويعد «سبيس بلوز» لجودلفين بطل «كأس 1351 تيرف سبرنت» في السعودية، أبرز الخيول حظاً لمواصلة مسيرته الناجحة خلال مشاركته في شوط «القوز للسرعة العشبي» لمسافة 1200 متر، ويواجه «سيكريت أدفايزر» لجودلفين منافسين أقوياء وتحدياً كبيراً أمام الخيول الدولية في سباق كأس دبي الذهبية لمسافة 3200 متر.

ولن تكون مهمة «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، سهلة حين يواجه نجوم السرعة في سباق دبي جولدن شاهين لمسافة 1200 متر «رملي»، وسيكون على «والتون ستريت» مواجهة المرشحين الأوائل والأقوى في سباق دبي شيماء كلاسيك على الأرضية العشبية لمسافة 2410 أمتار.



