«الظفرة لجمال الخيل العربي» تصل الختام غداً

الظفرة (وام)

يسدل الستار غدا السبت على فعاليات النسخة الأولى من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، التي انطلقت الثلاثاء الماضي بكورنيش المرفأ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وشهدت الأشواط التأهيلية أمس في ثالث أيام البطولة منافسات مثيرة وشيقة، واستهلت الفرس «أميستا الجادي» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، الفعاليات بالفوز بالمركز الأول في فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق «ب»، وحققت 91.88 نقطة.

ثم انطلقت بعد ذلك منافسات فئة الأمهار بعمر سنة، وتصدر «مرج الفارس» لإبراهيم محمد إبراهيم الحمادي، القسم «أ» محققاً 91.75 نقطة، وأحرز «أي إل آر تحدي» لمحمد يوسف محمد الرشيد، المركز الأول في القسم «ب» للأمهار عمر سنة، وسجل 92.25 نقطة.

وتصدر «أيه أس الظرب» لسمية حسين محمد عباس، القسم لفئة الأمهار عمر السنة، وحقق 91.63 نقطة، فيما حصد «مياد أتش» لهيثم بن فريش الكندي، صدارة القسم «د» آخر أشواط أمهار السنة، وحصل على 91.75 نقطة.

واعتلى «روان الهواجر» لصالح بن حوفان المنصوري، صدارة القسم «أ» أول أشواط فئة الأمهار عمر سنتين، وحقق 92.38 نقطة، وأحرز «س. س محجوب» لمحمد سلطان اليحيائي، المركز الأول في القسم «ب» وحصل على 92.13 نقطة.

وتوجه خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام، نائب رئيس اللجنة المنظمة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على دعمه ورعايته للبطولة، التي تمثل نقلة جديدة بنشر هذا النشاط في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن إسطبلات «الأريام» وبتوجيهات سموه ظلت تدعم الملاك والمربين هناك بصورة مستمرة.

كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل للخيول العربية الأصيلة في جميع مجالاتها، مشيداً بالمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مما أسهم في إخراج البطولة بصورة مميزة.

وأكد النعيمي أن البطولة ستكون ضمن أجندة وبرنامج بطولات الجمال بصورة دائمة، ولفت إلى الانطلاقة القوية للبطولة التي استقطبت عدداً كبيراً من الخيول من مختلف المرابط في الدولة، مما يشير إلى أن المنافسات ستكون مثيرة، متمنياً التوفيق للجميع.



