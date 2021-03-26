سباق «مروح» يزين مهرجان الظفرة البحري غداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

يبحر غداً «السبت» سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً في مياه مدينة المرفأ، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ضمن النسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري، التي تنظمها لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهو رابع السباقات التي ينظمها «أبوظبي للرياضات الشراعية» ضمن المهرجان، بعد سباقات التفريس وفئة 22 قدماً والتجديف التراثي.

ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت اللجنة المنظمة على كافة الإجراءات، خصوصاً تسلم نتائج الفحص السلبية لكافة المشاركين والمعنيين بالسباق، وكذلك وجود مسافات أمنة بين المحامل، بحيث لا تقل عن 20 متراً.

وشهد باب التسجيل إقبالاً كبيراً من البحارة على المشاركة، حيث وصل عدد المحامل المشاركة إلى 70 محملاً ينطلقون من جزيرة مروح، فيما تم تخصيص 4 ملايين درهم جوائز للفائزين.

من جهة أخرى زار معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، المهرجان وتابع فعالياته كما شهد سباق التفريس، الذي أقيم مساء أمس، وأشاد معاليه بالإقبال على الفعاليات وحجم المشاركة في السباقات التراثية التي تعد موروثاً من موروثات الآباء والأجداد، وجزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الأصيل

على جانب آخر أسفرت نتائج سباق التفريس عن فوز «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، فيما حل «البزوم» لهاشم سعيد صباح الرميثي ثانياً واحتل المركز الثالث «الطيار» لعمر عبد الله محمد المرزوقي، ورابعاً جاء «الحوت» لسلطان راشد سعيد الرميثي فيما احتل المركز الخامس «صليج» لعبيد جمعة الأحباب الرميثي، فيما كان المركز السادس من نصيب «المرجان» لسعيد ثاني صباح الرميثي، وسابعاً جاء «الصاروخ» لسعيد مصبح سعيد الشبلي، أما المركز الثامن فكان من نصيب «مرسال» لعبد الله علي جابر الحمادي، وتاسعاً حل «برق» لجابر محمد جابر الحمادي، وجاء في المركز العاشر «هداف» لإبراهيم محمد عبد العزيز الحمادي.

وتوج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

من جهته أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحققه النسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري، مؤكداً أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة السبب في كل النجاحات، التي تتحقق على أرض الواقع، كما أعرب عن سعادته بالشراكة المثمرة.

ووجه الشكر إلى جميع المشاركين في مختلف السباقات، على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن صحة الجميع وسلامة المجتمع هي الهم الأول للجميع.



