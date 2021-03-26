القوة عنوان منافسات الجولة الثانية بدوري «أم الإمارات للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم «الجمعة» الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات، والتي أقيمت في صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة مميزة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية صارمة.

وشهدت الجولة الثانية من البطولة منافسات رائعة في 3 فئات هي الناشئات «تحت 16 عاماً»، والشابات «تحت 18 عاماً»، والكبار «فوق 18 عاماً»، علاوة على مشاركة ما يزيد على 150 لاعبة من 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة.

وسبق انطلاقة الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» تنظيم مهرجان الجو جيتسو للصغار، الذي يقام على هامش البطولة، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد على تسليط الضوء على المواهب، التي ستشكل اللبنة الأساس وعماد الأندية والأكاديميات والمنتخبات الوطنية. وحضر الفعاليات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد.

ولفتت اللاعبات المشاركات في المنافسات الأنظار بتقديمهن لمستويات فنية رائعة، عكست جهوزيتهن الكاملة لخوض الاستحقاقات القادمة ذات الأهمية البالغة، وتألقت لاعبات أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية – تيم 777، خلال منافسات الجولة الثانية لتواصلن مشوارهن بثبات نحو الصدارة.

وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً سجلت لاعبات الوحدة 3590 نقطة وضعتهن بالمركز الأول، وحل فريق بالمز الرياضية -تيم 777 ثانياً بـ 2450 نقطة، وحصدت لاعبات أكاديمية الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 2430 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً سجلت لاعبات العين 4370 نقطة وضعتهن في المركز الأول، وجاءت الوحدة 3140 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 1890 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار حصدت لاعبات الوحدة الصدارة بـ 5090 نقطة، وحلت لاعبات العين ثانياً ب 2870 نقطة، وأكاديمية بالمز سبورت«777» ثالثة بـ 1300 نقطة.

وأكد محمد سالم الظاهري، أن الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو وما شهدته من مستويات فنية رفيعة قدمتها اللاعبات على البساط، توحي بأن هذه النسخة من البطولة ستكون الأقوى منذ إطلاقها، موضحاً أن اللاعبات أظهرن درجات عالية من الجدية والمثابرة، خاصةً وأن البطولة تمثل جسراً للعبور إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ولابد من تكثيف الاستعدادات والتحضيرات للتألق في منافسات البطولة العالمية الأكبر والأبرز على مستوى العالم.

وأضاف الظاهري: اتحاد الجو جيتسو وبدعم من القيادة الرشيدة حريص على توفير المنصات النموذجية وتنظيم الفعاليات الرائدة، التي تشرع الأبواب أمام تألق المرأة الإماراتية وترسيخ حضورها في المناسبات الرياضية الكبرى، وتحفيزها على الإبداع في شتى الساحات.

وتابع: دوري أم الإمارات ساهم في تأسيس قاعدة صلبة للمواهب النسائية الوطنية، لتصبح لاعبات مثل بلقيس الهاشمي ووديمة اليافعي وغيرهن رقماً صعباً في هذه الرياضة، ويساهمن في التحليق باسم الإمارات عالياً في البطولات الإقليمية والدولية.

وقالت البطلة وديمة اليافعي من أكاديمية نادي العين للجو جيتسو فئة الكبار وزن 45 كجم، والفائزة بجميع نزالاتها أن مجتمع وعشاق الجو جيتسو سعداء بالعودة إلى أجواء المنافسات، مؤكدة أنها خاضت نزالات حامية، ما يشير إلى ارتفاع مستوى البطولة، والرغبة الكبيرة لدى جميع اللاعبات لتحقيق الفوز ومساعدة أنديتهن على التقدم.

وقالت زهرة الظاهري من أكاديمية نادي الجزيرة للجو جيتسو فئة الكبار وزن 45 كجم. أنها تهدف دائماً إلى الفوز وتحقيق التطور المستمر على الصعيد الفردي، لكن الهدف الأهم الذي تجمع عليه هي وزميلاتها يكمن في مساعدة نادي الجزيرة على اعتلاء منصة التتويج في ختام الموسم.

من ناحية أخرى، تنطلق غداً السبت الجولة الثانية من من دوري نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، حيث يحرص لاعبو أندية الوحدة والعين وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على مواصلة المنافسة القوية وتأكيد التفوق خلال الجولة الثانية، بينما تحاول بقية الأندية والأكاديميات المشاركة اللحاق بركب الصدارة وإحياء الأمل علما بأن الدوري لا يزال في بدايته مع فرصة مواتية لتحقيق المفاجآت وقلب التوقعات.