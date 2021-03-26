القاهرة (الاتحاد)
انتابت حالة من الغضب مسؤولي الأهلي المصري إزاء حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة، بسبب تمسكه بالإبقاء على حمدي فتحي في مباراة كينيا رغم شكوى اللاعب من الإصابة، حيث استبدل البدري طارق حامد وتمسك باستمرار حمدي فتحي الذي كان غير قادر على استكمال المباراة.
وفقد النادي الأهلي خدمات حمدي فتحي لاعب الفريق لمدة لن تقل عن 45 يوماً، بعد إصابته في بشرخ في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة»، وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.
وبات من المنتظر أن يخسر الأهلي خدمات حمدي فتحي في 4 مباريات هامة في مشوار الفريق هذا الموسم أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراتي الزمالك في الدوري.
ومع تحامل اللاعب على نفسه اضطر البدري إلى استبداله في النهاية، والدفع بعمر جابر بعد أن عجز اللاعب تماماً عن مواصلة اللعب.
ويرى مصدر بالأهلي أن تعنت البدري مع حمدي فتحي لاعب الأهلي، لم يكن الأول ضد لاعبي الأهلي حيث سبق وأن عاند البدري وتمسك باصطحاب أيمن أشرف في رحلة كينيا، التي وصلت إلى ما يزيد على سبع ساعات، رغم معاناته من الإصابة بخشونة في الركبة، رغم تأكده من عدم قدرة أشرف على المشاركة في المباراة، وهو ما تم إثباته في لقاء الأمس الذي شهد غياب اللاعب للإصابة.