غضب في الأهلي بسبب عناد البدري

القاهرة (الاتحاد)

انتابت حالة من الغضب مسؤولي الأهلي المصري إزاء حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة، بسبب تمسكه بالإبقاء على حمدي فتحي في مباراة كينيا رغم شكوى اللاعب من الإصابة، حيث استبدل البدري طارق حامد وتمسك باستمرار حمدي فتحي الذي كان غير قادر على استكمال المباراة.

وفقد النادي الأهلي خدمات حمدي فتحي لاعب الفريق لمدة لن تقل عن 45 يوماً، بعد إصابته في بشرخ في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة»، وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.

وبات من المنتظر أن يخسر الأهلي خدمات حمدي فتحي في 4 مباريات هامة في مشوار الفريق هذا الموسم أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراتي الزمالك في الدوري.

ومع تحامل اللاعب على نفسه اضطر البدري إلى استبداله في النهاية، والدفع بعمر جابر بعد أن عجز اللاعب تماماً عن مواصلة اللعب.

ويرى مصدر بالأهلي أن تعنت البدري مع حمدي فتحي لاعب الأهلي، لم يكن الأول ضد لاعبي الأهلي حيث سبق وأن عاند البدري وتمسك باصطحاب أيمن أشرف في رحلة كينيا، التي وصلت إلى ما يزيد على سبع ساعات، رغم معاناته من الإصابة بخشونة في الركبة، رغم تأكده من عدم قدرة أشرف على المشاركة في المباراة، وهو ما تم إثباته في لقاء الأمس الذي شهد غياب اللاعب للإصابة.



