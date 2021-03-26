«البوندسليجا» يبحث عن مستثمرين بالخارج

فرانكفورت (د ب أ)

تبحث رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، عن مستثمرين في الخارج للتسويق للدوري الألماني «البوندسليجا» على المستوى الدولي.

وذكرت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»، أن الرابطة أرسلت مواد دعائية إلى مستثمرين محتملين، وأن الأندية الـ36 بمسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية ستصوت للاختيار في الصيف.

وأضاف الصحيفة إلى أن المستثمرين قد يحصلون على حصة 25.1% من كيان، سيكون مسؤولاً عن التسويق لحقوق رابطة الدوري الألماني على المستوى الدولي، كما أنه من المقرر إطلاق منصة رقمية دولية ككيان آخر.

وأشار التقرير إلى أن قيمة حقوق البوندسليجا على المستوى الدولي ترتفع بنسبة حوالي 10% سنوياً منذ عام 2015، لكن هناك احتمالات لارتفاع أكبر.

وأضاف أن حجم أعمال المسابقة يبلغ نحو 230 مليون يورو، حيث يتابعها حوالي 300 مليون متفرج في أكثر من 210 دول.

وقال كريستيان شايفرت رئيس الرابطة إنه من الإهمال تجاه الأندية عدم استكشاف مثل هذه الخيارات، وإن الطلب على الاستثمار في مجال الرياضة والإعلام ارتفع في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويعد الحديث عن المستثمرين أمراً حساساً للغاية لدى الجماهير الألمانية، لكن شايفرت قال إن الأمر يتعلق بحصة أقلية في كيان يعمل خارج ألمانيا، وليس له علاقة بقاعدة «50 + 1»، التي تحظر منح حصة أغلبية في الأندية لمستثمرين.



