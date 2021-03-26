الأهلي يفقد حمدي فتحي شهرين بسبب «الكعبرة»!

القاهرة (الاتحاد)

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الفحوص الطبية التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب الفريق بالنادي خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وقال أبو عبلة، إن إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة».

وأوضح أن اللاعب سيتم وضع ذراعه في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوص طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري، للاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر.

وأوضح أن حمدي فتحي يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى شهرين كاملين، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات من جديد، وذلك استناداً إلى مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للالتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل.

وأوضح أنه بعد إخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوص الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة، للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.



