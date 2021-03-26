ألونسو يقتل «الإشاعات» بـ «التمديد»!

برشلونة (د ب أ)

وضع لاعب المنتخب الإسباني السابق، تشابي ألونسو، حداً للإشاعات التي تدور عن انتقاله لتدريب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، حيث مدد عقده مع ريال سوسيداد الإسباني اليوم «الجمعة».

وذكرت تقارير لصحيفة «بيلد» ومجلة «شبورت بيلد»، قبل أيام أن ألونسو «39 عاماً»، وافق على تولي تدريب مونشنجلادباخ، خلفاً لماركو روزه.

لكن ألونسو حسم أمر استمراره في تدريب الفريق الثاني بنادي ريال سوسيداد حتى عام 2022.

وقال ألونسو: أريد مواصلة تطوير هذا المشروع، لدي فهم جيد للناس الذين يعملون هنا، وأنا سعيد للغاية بالبقاء هنا.

ولعب تشابي ألونسو خلال مسيرته لفريقي ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، كما قضى ثلاثة مواسم ضمن صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وتوج مع المنتخب الإسباني بلقبي كأس الأمم الأوروبية في نسختي 2008 و2012 ولقب كأس العالم 2010.