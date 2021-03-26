إبراهيموفيتش.. عودة الملك «جوزتاف»!

لايبزيج (د ب أ)

حافظ زلاتان إبراهيموفيتش على تواضعه المعتاد بعد عودته لصفوف المنتخب السويدي لكرة القدم، عقب فترة غياب دامت لخمس سنوات.

ونشر زلاتان إبراهيموفيتش تغريدة له على حسابه على «تويتر» كتب فيها «كارل السابع عشر جوزتاف»، في إشارة للملك كارل السادس عشر جوستاف، حيث قام إبراهيموفيتش باستبدال الرقم واستبدال حرف «أس» بحرف «زد»، وهو الحرف الأول من اسم زلاتان.

وأضاف إبراهيموفيتش: «هناك ملك قديم، وملك جديد»، وعقب إعلانه العودة إلى المنتخب السويدي الأسبوع الماضي، غرد: «عودة الإله».

ولم يقدم المنتخب السويدي ولا إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، كرة قدم حقيقية في تلك الليلة في سولنا، ولكن إبراهيموفيتش صنع هدف الفوز أمام منتخب جورجيا، بعدما تسلم الكرة على صدره، ومررها من دون أن ينظر لفيكتور كلايسون الذي سجل الهدف.

وقال كلايسون: تحدثنا قبل الهدف بعشر ثوان. قلت له سأكون قريباً منه إذا حصل على الكرة. ورد ببساطة أنا أراك، أعلم أين أنت. لا تقلق. بعدها بعشر ثوان حصلت على الكرة. من السهل اللعب معه.

ولم يكن تعاون إبراهيموفيتش جيداً مع المهاجم الشاب ألكسندر إيساك، ولكنه قال: «تدربنا معاً يومين أو ثلاثة». وكان يان أندرسون، مدرب المنتخب السويدي، متحمساً بإمكانية قيام الثنائي «بتحقيق أشياء جيدة للغاية».

ولم يلعب إبراهيموفيتش مع المنتخب السويدي منذ 2016، واعترف أنه شعر بـ«قشعريرة» قبل مباراته الـ117 مع الفريق، وللمرة الأولى قام وردد النشيد الوطني عندما تم عزفه قبل اللقاء.

وقال إبراهيموفيتش: «وعدت يان»، فقد كان أندرسون يرغب في أن يردد لاعبو المنتخب النشيد الوطني.

وقال إن الأمر كان ممتعاً، ولكنه اعترف أنه بحاجة لمعرفة الكلمات في البداية.



