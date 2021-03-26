فيرستابن يهزم هاميلتون في «افتتاحية الفورمولا-1»

صخير (د ب أ)

حقق ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أفضل زمن اليوم «الجمعة» في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البحريني، المقرر بعد غدٍ «الأحد»، في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولاـ1 لموسم 2021.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار البحرين الدولي البالغ طوله 5412 متراً، مسجلاً دقيقة واحدة و31.394 ثانية.

وتفوق فيرستابن بفارق 0.298 ثانية على فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس حامل لقب بطولة العالم لفئة الصانعين. وجاء لاندو نوريس، سائق ماكلارين، في المركز الثالث وتلاه لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وحامل لقب بطولة العالم لفئة السائقين، في المركز الرابع.

واحتل تشارلز لكليرك، سائق فيراري، المركز الخامس متفوقاً على سيرجيو بيريز سائق ريد بول.

أما سيبستيان فيتيل، بطل العالم السابق، فقد احتل المركز الثاني عشر بسيارة فريق أستون مارتين، كما احتل فيرناندو ألونسو، سائق فريق ألبين والعائد إلى فورمولا1- بعد غياب عامين، المركز السادس عشر.

وجاء الوافد الجديد، ميك شوماخر، نجل مايكل شوماخر المتوج بلقب بطولة العالم سبع مرات، في المركز التاسع عشر قبل الأخير بسيارة فريق هاس، متفوقا بفارق نصف ثانية على زميله الوافد الجديد الآخر نيكيتا مازيبين.

وتجرى التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق اليوم والثالثة غدا السبت، تليها التجارب الرسمية التأهيلية التي تحدد مراكز انطلاق السائقين في السباق بعد غد الأحد.



