«تور دو فرانس» ينطلق من «الباسك» بعد 31 عاماً

لايبزج (د ب أ)

ينطلق سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» من إقليم الباسك في إسبانيا للمرة الثانية في تاريخه، وفقاً لما ذكرته منظمة «أماوري سبورت» المسؤولة عن تنظيم السباق، اليوم «الجمعة».

وستكون مدينة بلباو جزءاً من السباق للمرة الأولى في المرحلة الافتتاحية التي تنطلق في الأول من يوليو 2023، وستقام المرحلة الثانية أيضاً في إقليم الباسك.

وكانت المرة الأولى التي انطلق فيها السباق في إقليم الباسك في عام 1992، بسان سيبستيان.

ولن يبدأ سباق العام المقبل في فرنسا أيضاً، وستكون كوبنهاجن عاصمة الدنمارك هي نقطة الانطلاق، حيث كان من المقرر أن ينطلق السباق منها هذا العالم، ولكن تم تأجيله لمدة عام كامل، بسبب جائحة فيروس كورونا،

وبدلاً من كوبنهاجن، ستبدأ نسخة العالم الحالي في منطقة بريتاني.