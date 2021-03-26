لايبزيج ينتظر الفائز من ريجينسبورج وبريمن 30 أبريل

هانوفر (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم «الجمعة»، تقديم موعد مباراة لايبزج في الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا، والتي يخوضها أمام الفائز في مباراة دور الثمانية بين يان ريجينسبورج وفيردر بريمن.

وأوضح الاتحاد الألماني أن المباراة ستقام في 30 أبريل بدلاً من الثاني من مايو، دون الكشف عن الأسباب.

وتقام المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين بروسيا دورتموند وفريق لدرجة الثانية هولشتاين كيل في أول مايو، بينما يقام نهائي البطولة في العاصمة الألمانية برلين في 13 من الشهر نفسه.

وتقام مباراة دور الثمانية بين يان ريجينسبورج وفيردر بريمن في السابع من أبريل، وذلك بعد أن تأجلت في الشهر الماضي بسبب حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بفريق يان ريجينسبورج.