موسيالا.. «الدولي الصغير»!

دويسبورج (د ب أ)

أبدى جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سعادته وفخره بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني خلال 67 عاماً.

وجاءت المشاركة الدولية الأولى لموسيالا، عبر المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الألماني على نظيره الآيسلندي 3-صفر أمس «الخميس»، في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وشارك موسيالا، الذي أتم الــ18 عاماً من عمره في فبراير الماضي، في آخر 12 دقيقة من مباراة أمس التي أقيمت في مدينة دويسبورج.

وأصبح موسيالا أصغر لاعب يسجل مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني، بعد أوفه زيلر الذي سجل مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني في عام 1954 وهو في الــ17 من عمره.

وقال موسيالا: هي لحظة مهمة بالنسبة لي ولعائلتي. هو أمر يشكل حلماً. أنا فخور للغاية وسعيد بالتواجد هنا.

وولد موسيالا في ألمانيا لكنه ترعرع في إنجلترا، ولعب لفريق تشيلسي قبل انتقاله إلى ميونيخ.

ولعب موسيالا لمنتخبات الفئات العمرية لكل من إنجلترا وألمانيا، قبل أن يحسم قراره مؤخراً باختيار تمثيل المنتخب الألماني الأول، وذلك بعد اجتماعه ووالدته مع يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني.

ويأمل موسيالا الآن أن يكون ضمن قائمة المنتخب الألماني لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.



