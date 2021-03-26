النوبي يكثف العلاج للحاق بمباراة بني ياس أمام الشارقة

مصطفى الديب (أبوظبي)

يواصل سهيل النوبي نجم بني ياس، برنامجه العلاجي الذي يخضع له حالياً، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة حتا الأخيرة بالدوري، حيث عانى من «تمزق خفيف» في العضلة الخلفية، خرج على إثره من المباراة، وكذلك تم استبعاده من معسكر «الأبيض» بعدما فضل الجهاز الفني للمنتخب علاجه تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي.

ومن المتوقع أن يلحق النوبي بمباراة بني ياس المهمة أمام الشارقة يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 23» لدوري الخليج العربي.

ويواصل «السماوي» تدريباته تحت إشراف الروماني دانييل إيسايلا، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لثلاثة أيام، في ظل حالة الإرهاق البدني التي يعاني منها «السماوي» بسبب تتابع المباريات وضيق الفاصل الزمني بينها في الفترة الماضية.

ويسعى «السماوي» لمواصلة المسيرة الناجحة، والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري، من خلال تحقيق الفوز على الشارقة في عقر داره، خاصة أن بني ياس أول فريق حقق الفوز على «الملك» هذا الموسم في مباراة الدور الأول، ولم يتلق الشارقة أي هزيمة قبلها.

من جانبه، أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، المشرف على فريق الكرة، أن الاستعدادات تسير بشكل جيد للعودة إلى الدوري، ومعنويات الجميع عالية داخل الفريق، مؤكداً أن الجهاز الفني وضع برنامجاً خاصاً على مدار الأسبوع، قبل مواجهة الشارقة.

وفيما يتعلق بمستجدات التفاوض على شراء بطاقة لاعب الوسط خمينيز، قال: النادي يسعى للحفاظ على قوام الفريق، من خلال التجديد للاعبيه، وكذلك الحفاظ عليهم، وكانت البداية بخالد العطاس وسواريز، وهناك مساعي قوية لشراء بطاقة خميينز من ناديه الأرجنتيني، والأمور تسير في الطريق الصحيح، وقريباً سيتم الوصول إلى اتفاق يسعد اللاعب وبني ياس، وشدد على أن خمينيز عنصر مهم للغاية، ومن المؤكد أن ما قدمه يؤكد أنه متميز ويستحق أن يواصل مسيرته الناجحة مع «السماوي».



