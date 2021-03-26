بيريرا مرشح لـ «قائمة الملك» في «الأبطال»

علي معالي (الشارقة)

من المتوقع أن يكون البرازيلي الشاب لوان بيريرا بديلاً لمواطنه ويلتون سواريز في قائمة الشارقة الآسيوية، التي تضم إيجور كورونادو وكايو لوكاس وشوكوروف، بعد المرض المفاجئ لويلتون، ليكون خارج حسابات «الملك»، ويتوقف انضمام بيريرا على حالته الصحية، حيث ابتعد منذ فترة عن الملاعب للإصابة، إلا إنه عاد إلى الفريق حالياً، ليكون أحد الأوراق الهجومية البديلة في هذا التوقيت الصعب على المستويين المحلي والآسيوي، وفي حال عدم اكتمال شفاء بيريرا بنسبة 100%، سيكون «البديل» الآخر آسيوياً هو ميلوني.

على جانب آخر، سادت حالة من الحزن بين جماهير الكرة الإماراتية عموماً والشرقاوية خصوصاً للحالة المرضية التي جعلت ويلتون سواريز يبتعد عن «الملك»، ويكون خارج قائمة الفريق، حيث تغنى عشاق «الملك» بما قدمه «القناص الكبير» أحد الأسباب المهمة في التتويج بلقب الدوري موسم 2018- 2019، بعد غياب 23 عاماً.

ولن تنسى الجماهير الابتسامة التي زرعها اللاعب، عندما «صال وجال» بملاعبنا في موسم تتويج «الملك»، حيث سجل وقتها 20 هدفاً في الدوري، متساوياً مع علي مبخوت في المركز الثاني، خلف سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة السابق، والنصر الحالي بـ27 هدفاً، بجانب 3 تمريرات ذهبية، ولعب 26 مباراة كاملة «2340 دقيقة»، وهو ما يوضح الكفاءة والقوة واللياقة العالية للاعب.

ومنذ انتقاله للشارقة عام 2017، لعب ويلتون «34 عاماً» 80 مباراة في دوري الخليج العربي، وسجل خلالها 49 هدفاً وصنع 17 هدفاً، وشهد تألقه الكبير «البيت الملكي»، في ظل حالة الانسجام الكبيرة مع إيجور ومنديز لاعب النصر الحالي، وشوكوروف، والعلاقة المتميزة مع بقية لاعبي الفريق، وعندما انتقل ويلتون إلى الوصل موسم 2019-2020، لم يقدم العطاء المطلوب، وتعرض للإصابة لفترات غاب خلالها عن الملاعب، وقبل انطلاق دوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة، طلبت إدارة الشارقة عودة ويلتون من الوصل للإصابة التي تعرض لها حينها لاعب الشارقة جوناثان، وشاءت الأقدار أن يتألق ويلتون آسيوياً وقدم مستويات جيدة جعلت الجماهير تسترجع معه ذكريات التتويج بالدوري.

وفي الموسم الحالي تألق ويلتون خاصة في الدور الأول، وسجل قبل أن يعرف مرضه 13 هدفاً.

من جانب آخر، تقرر أن يجري ماجد سرور عملية الرباط الصليبي في البرتغال يوم الاثنين المقبل، حيث تعذر السفر إلى فرنسا لظروف كورونا وحالات الإغلاق هناك.



