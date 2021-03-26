مارفيك يشعل سباق «التشكيلة الأساسية» لـ «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

أشعل الجهاز الفني للمنتخب الأول روح التنافسية بين جميع اللاعبين، بعدما شدد خلال المحاضرة الأخيرة التي ألقاها بحضور 26 لاعباً الذين تم الاستقرار عليهم للمعسكر الحالي، حيث شدد مارفيك على أن المعيار الأساسي لدخول التشكيلة الأساسية، هو التمسك بالروح القتالية في التدريبات، خاصة أن جميع اللاعبين في كل المراكز في نفس المستوى الفني تقريباً.

وشدد مارفيك على أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يحافظ جميع اللاعبين على مستوياتهم، لضمان دخول القائمة الأساسية، لتجمع منتصف مايو المقبل، والذي سيكون الأخير، قبل انطلاق مشوار البطولة المجمعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى «مونديال 2022»، وكأس آسيا 2023.

ويهتم مارفيك بالجوانب التكتيكية والخططية خلال التجمع الحالي، الذي يعتبر الثالث له مع «الأبيض» منذ عودته في الفترة الثانية الحالية، وشدد الجهاز الفني على أن التركيز في التعليمات الفنية، والالتزام بالتدريبات والأداء بقوة في التدريب والمباراة الودية، سيكون السبيل الوحيد لدخول التشكيلة الأساسية للمنتخب، والبقاء ضمن القائمة الموسعة التي حددها الجهاز الفني والتي تتكون من 30 لاعباً، سيتم الاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة، في ظل القيادة الفنية الهولندية.

وتضم قائمة الـ 30 لاعباً الموسعة للمنتخب، 4 عناصر أساسية لكل مركز من مراكز اللعب، خاصة في الوسط الدفاعي والهجومي وطرفي الملعب وحراسة المرمى، وشدد مارفيك خلال كلمته للاعبين على أن الجهاز الفني سيختار الأجهز دائماً، وهو ما يتطلب استعداداً خاصاً ومستمراً من جميع اللاعبين، الذين يخضعون لمتابعة دقيقة من الجهاز الفني، تمهيداً لاختيار الأنسب من بينهم.

ويسعى مارفيك لوضع اللاعبين تحت الضغوط مبكراً، لدفعهم للحفاظ على مستوياتهم، خاصة في الأمتار الأخيرة للموسم الذي ينتهي 11 مايو المقبل، بينما يدخل «الأبيض» تجمعه منتصف مايو للتحضير لانطلاق مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، التي تستضيفها دبي من 3 إلى 15 يونيو المقبل، ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز في باقي مبارياته أمام ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند، لضمان الانقضاض على صدارة الترتيب، وحسم بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2022».

وكان الجهاز الفني قد استبعد كايو وعبدالله النقبي بداعي الإصابة، بينما يواصل باقي اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي، حيث تكتسب مباراة الهند الدولية الودية التي يخوضها «الأبيض» يوم الاثنين المقبل، أهمية خاصة، لأنها التجربة قبل الأخيرة في مشوار التحضيرات للبطولة المجمعة للتصفيات، ويبحث المنتخب عن تقديم أداء متميز يعكس استيعاب اللاعبين للفكرة الفني لمارفيك، الذي يهتم بالجوانب التكتيكية والفنية وتحركات اللاعبين خلال التجمعين الماضيين.



