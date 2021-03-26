كأس دبي العالمي 2021.. رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم

دبي (وام)

تتجه أنظار العالم غداً «السبت» إلى مضمار «ميدان»، الذي يستضيف نسخة اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي 2021، بالإضافة إلى سباق «القوز للسرعة» و«دبي جولدن شاهين» و«دبي تيرف» و«لونجين دبي شيماء كلاسيك».

وأوضح محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي لسباق الخيل، أن التحضيرات الخاصة بانطلاق النسخة ال25 من كأس دبي العالمي بدأت منذ فترة طويلة، بما يضمن نجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار «كوفيد 19» حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجه العضب الشكر إلى اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي واللجنة الأمنية في القيادة العامة لشرطة دبي، وجميع الشركاء على دعمهم لهذه الفعالية العالمية، حيث تم تشكيل فرق عمل كان همها الأساسي ضمان سلامة جميع المشاركين في السباق من ملاك وفرسان وضيوف.

ولفت إلى أن أمسية كأس دبي العالمي تعتبر من الفعاليات التي تحرص على أن تكون التصنيفات المشاركة من الدرجة الأولى للخيول، والتي يتم اختيارها عن طريق لجنة مختصة من خلال مشاركة هذه الخيول في مختلف المضامير ومختلف بطولات العالم، وبالتالي توجيه الدعوة لأفضلها للمشاركة في هذه الأمسية على أرضية دبي.

وأكد أنه بالتشاور مع اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي، تم إلغاء بعض الفعاليات المصاحبة للسباق كحفل استقبال الضيوف، على أن تقتصر الفعالية على حفل القرعة فقط، وحفل إفطار مع الفرسان، في حين يقتصر الحضور على ملاك الخيل وبعض الممثلين الرعاة وبعض ممثلي الصحافة العالمية، دون حضور جماهيري كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير عام نادي دبي لسباق الخيل، إلى أن أمسية كأس دبي العالمي تعتبر من أغنى السباقات حول العالم من حيث الجوائز، حيث تبلغ مجموع جوائزها 26.5 مليون دولار منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي، الذي يقام برعاية طيران الإمارات، لافتاً إلى أن الأشواط التسعة المكونة لأمسية كأس دبي العالمي تعد الأغلى والأشهر عالمياً، وتستقطب في كل عام نخبة من أقوى الخيول في العالم وتشهد النسخة الحالية مشاركة 117 جواداً تمثل 11 دولة من قارات العالم الست.

وعن الرسالة التي توجهها الإمارات من خلال الحرص على تنظيم هذه الفعالية.. قال العضب: إن الإمارات تهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى إرسال رسالة محبة وسلام وتسامح للعالم، فضلاً عن تأكيد مدى قدرتها على تنظيم مثل هذا النوع من الفعاليات، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم وسط إجراءات احترازية لضمان الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وثمن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لسباقات الخيول بصفة عامة وكأس دبي العالمي خاصة، مشيراً إلى أن احتفال هذه النسخة بيوبيلها الفضي لهذا العام نابع من هذا الدعم الكبير والذي بدا واضحاً من خلال التطور الذي شهدته على السنوات الماضي.

ولفت إلى الزخم الكبير الذي تحظى به هذه الفعالية العالمية، حيث وصل عدد الحضور قبل جائحة كورونا إلى 100 ألف شخص، وبين 15 و25 مليون مشاهد حول العالم عبر القنوات المختلفة، ما يدل على النجاح الكبير الذي حققه كأس دبي العالمي منذ النسخة الأولى التي أبهرت العالم بمشاركة نخبة الخيول، لتصبح بعدها البطولة محط أنظار العالم أجمع وأمنية كل مُلاك الخيول للمشاركة فيها.



