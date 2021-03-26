«الفنية السعودية» ترفض تعيين يوسف عنبر مدرباً للأهلي

جدة (د ب أ)

رفضت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تنصيب يوسف عنبر مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفاً للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن قرار اللجنة الفنية جاء نظراً لأن الأنظمة واللوائح في الاتحاد تمنع تولي مدرب مهمة تدريب ناديين خلال موسم واحد.

وكان يوسف عنبر قد أشرف على تدريب نادي البكيرية في بداية الموسم الجاري، قبل أن تتفق إدارة الأهلي معه.

وأوضح مصدر رسمي في اللجنة الفنية للصحيفة، أن النادي الأهلي لم يرفع خطاباً للجنة الفنية بشأن تعيين عنبر.

وأضاف المصدر أن تعميماً كان قد أرسل إلى جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق، يوضح كافة الأنظمة المتعلقة بتعيين المدربين، ومنها عدم السماح بوجود مدرب في ناديين خلال الموسم نفسه.

وكان الأهلي قد أعلن الأربعاء إنهاء تعاقده مع الصربي فلادان ميلويفيتش بالتراضي.

وذكر النادي السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، كما كلف يوسف عنبر بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.



