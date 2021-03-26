فيكتور وإيفان إلى تحدي «تبليسي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب الوطني للجودو والمصنف السادس غداً «السبت»، أولى مبارياته في بطولة تبليسي جراند سلام، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي بصالة قصر الرياضة الجديد في مدينة تبليسي الجورجية، بالفترة من 26 إلى 28 مارس الحالي بمشاركة 464 لاعباً ولاعبة من 80 دولة، من بينها 8 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، الجزائر، وقطر.

وينافس فيكتور في وزن «تحت 73 كجم»، حيث يلتقي بعد ظهر الغد «السبت» مع الفائز من لقاء البلغاري الشاب مارك هريستوف والسلوفاكي الصاعد بانسكي بورنو، فيما يلعب إيفان ريمارينكو بعد غد «الأحد» في وزن «تحت 100 كجم» مع المتأهل من لقاء المخضرم النيوزيلندي كوستر جاسون «38 عاماً» وبطل جورجيا للفئات العمرية ونيس سانبلديز «22 عاماً»، حسب ما أسفرت عنه قرعة البطولة، التي استبق سحبها بدقيقة صمت لوفاة لاعب الجودو الياباني توشيهيكو كوجا، الفائز بذهبية أولمبياد برشلونة 1992 في الوزن الخفيف، وفضية أولمبياد أتلانتا 1996، في وزن خفيف الوسط.

وأكمل الثنائي فيكتور وإيفان الاستعدادات الفنية والبدنية بإشراف المدرب المالديفي باكال، للمنافسة على الفوز بألقاب البطولة التي تختتم الأحد، وتتجه الأنظار بعدها لبطولة آسيا المقرر إقامتها في غيرقستان، ثم بطولة العالم للجودو المقامة في العاصمة المجرية بودابست يونيو المقبل، قبل السفر لدورة طوكيو في يوليو 2021.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن طموح الاتحاد ميدالية أولمبية ثانية في طوكيو يوليو المقبل، ليحافظ الجودو الإماراتي على تميزه في الاستحقاق الرياضي الأهم في العالم، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه سيرجو توما في أولمبياد ريو 2016

وقال الدرعي: مشاركة منتخبنا في بطولة جورجيا، تأتي بطموحات جديدة بعد التعاقد مع مدرب جديد يمتلك الخبرة والقدرات الفنية، التي انعكست خلال فترة الإعداد الماضية، والتي بدأت بمعسكر التدريب المشترك في تل أبيب بدعوة من الاتحاد الإسرائيلي للجودو، ثم المشاركة في بطولة تل أبيب جراند سلام 2021، والانتقال بعدها إلى معسكر بلغاريا المغلق الذي امتد لحوالي 3 أسابيع، مما أتاح الفرصة للمدرب الجديد المزيد من الإعداد والتعرف على قدرات اللاعبين عن قرب، مما يساهم في تجهيزهم للأولمبياد.



