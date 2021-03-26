«دبي ميلينيوم» أسطورة كأس دبي العالمي بالرقم القياسي

رضا سليم (دبي)

يحتفظ الأسطورة «دبي ميلينيوم»' ابن «سيكنج ذا جولد» والفرس «كلورادو دانسر»، الذي وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أفضل جواد اقتناه على الإطلاق، بالرقم القياسي في كأس دبي العالمي للخيول منذ النسخة الخامسة عام 2000، أي على مدار 20 عاماً لم ينجح أي حصان من كسر رقمه العالمي الخالد في ذاكرة الكأس بعدما سجل 1:59:50 دقيقة.

وبالرغم من أن ''دبي ميلينيوم'' انطلق من خانة بعيدة، إلا أنه سرعان ما تمركز في مقدمة الخيول على الجانب الداخلي للسياج، واستمر في تقدمه وعندما وصل إلى خط النهاية كان يبعد عن أقرب منافسيه بفارق ستة أطوال، وفي ذلك اليوم تمكن من تحقيق زمن قياسي لمضمار ند الشبا ظل صامداً حتى اليوم، وكان ذلك في الدورة الخامسة، ويمتلك دبي ميلينيوم سجلاً حافلاً بالانتصارات، حيث فاز في 9 سباقات من أصل عشر مشاركات.

وفي أول ظهور له بعد كأس دبي العالمي تمكن «دبي ميلينيوم» من الفوز بسباق برنس أوف ويلز في مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني بفارق 8 أطوال، ولكن مشاركته في سباق البريدرز كب كلاسيك لم تتحقق، حين تعرض المهر إلى شق في رجله في شهر أغسطس أنهت مسيرته في السباقات.

وتوج دبي ميلينيوم «حصان العام في الإمارات، ونال تصنيفاً عالياً من هيئة»التايم فورم«بلغ 140 رطلاً، وتصدر قائمة التصنيفات الدولية في عام 2000 برصيد 134 رطلاً.

وينحدر«دبي ميلينيوم» من نسل«سيكنج ذا جولد» وهو واحد من أفضل أبناء الفحل مستر بروسبكتور في الميادين وتحسين أنسال الخيول، ويتساوى دبي ميلينيوم في أصله من جانب الأم«كلورادو«دانس» ابنة الفحل «ايرش دانسر» والفرس «فل اسبين» الفائزة بسباق بري دو بومون الفرنسي للفئة الثانية في عام 1989.

ويحمل «دبي ميلينيوم» دماء نادرة تنحدر من نسل أفضل فحلين في تاريخ سباقات الخيول المهجنة الأصيلة من خلال «نورثرن» دانسر من ناحية الأم و«ريز انيتف» من ناحية الأب، وجدته «فل اسبين» توجت بلقب أفضل فرس منتجة في أميركا.



