ريان مينديز يحتفل بـ «اليوبيل الذهبي»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل منتخب الرأس الأخضر بالمباراة الدولية الـ50 للاعبه ريان مينديز الجناح المتألق للنصر، وأحد أبرز سفراء دوري الخليج العربي في المشاركات الرسمية الدولية في «القارة السمراء»، خلال فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية، إلى جانب زميله الدولي الجزائري مهدي عبيد، والجامبي أبوبكر تراولي مهاجم عجمان.

وتسلم مينديز «31 عاماً»، درعاً وقميصاً لمنتخب بلاده يشير إلى وصوله إلى المباراة الدولية رقم 50 في مشواره الكروي، قبل المواجهة أمام الكاميرون اليوم «الجمعة» في الجولة الخامسة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات أمم أفريقيا، وعلق مينديز قائلاً «أفخر دائماً بتمثيل منتخب بلادي، وسأكون دائماً موجوداً للمساعدة طالما امتلكت القوة الكافية لمساندة زملائي».

ويتطلع مينديز المتألق بشكل لافت في موسمه الأول بقميص «العميد»، إلى قيادة منتخب الرأس الأخضر للنهائيات القارية حيث يحتل حالياً المركز الأخير «مؤقتاً» برصيد 4 نقاط، وتبقت له مباراتان أمام الكاميرون اليوم، وموزمبيق في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل، وتتصدر الكاميرون الترتيب برصيد 10 نقاط، مقابل 5 لرواندا، و4 نقاط لموزمبيق والرأس الأخضر.

من جهته، شارك الدولي الجزائري مهدي عبيد لاعب وسط النصر، أساسياً في مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه منتخب زامبيا 3-3 ضمن الجولة ذاتها لتصفيات أمم أفريقيا 2021 في المجموعة الثامنة، ولعب عبيد أساسياً لنحو 61 دقيقة قبل استبداله في الشوط الثاني، ورفعت الجزائر المتأهلة سلفاً إلى النهائيات رصيدها إلى 11 نقطة في الصدارة.

وشهدت انطلاقة الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 ظهوراً آخر لسفراء دوري الخليج العربي، بعدما شارك الجامبي أبوبكر تراولي مهاجم عجمان بديلاً في مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا 1-0 في المجموعة الرابعة.

وغاب في المقابل التوجولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء عن القائمة الأساسية لمباراة توجو وجزر القمر 0-0 في المجموعة السابعة، فيما لم يتم استدعاء مواطنه زميله لابا كودجو مهاجم العين في قائمة المدرب كلود لورا.



