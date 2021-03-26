«الملكي» يعرض 25 مليون يورو راتباً سنوياً لرونالدو

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي يقترب بشدة وبحذر، من العودة إلى ريال مدريد، خاصة بعد أن تأكد لإدارة الملكي أنه لم يستبعد الرحيل عن «السيدة العجوز» في نهاية الموسم. وكانت التكهنات أشارت إلى أن هناك ثلاث وجهات، من الممكن أن يقصدها رونالدو، إذا ما رحل عن «اليوفي»، وهي ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ثم جاءت المفاجأة التي فجرتها الصحافة الإسبانية، عندما كشفت عن الحد الأقصى للراتب الذي يمكن أن يعرضه عليه ريال مدريد مقابل عودته، وهو 25 مليون يور صافي سنوياً، بينما كان يحصل هناك قبل رحيله على ما يقرب من 30 مليون يورو صافي سنوياً.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إنه إذا كان يوفنتوس لديه رغبة حقيقية في الاحتفاظ بورقته الرابحة، إلا أنه قد يضطر إلى بيعه بأعلى سعر، من أجل تحقيق نوع من التوازن في حسابات وميزانية النادي لموسم 2020-2021.

وقال الموقع إن العبء الكبير الذي يتحمله «السيدة العجوز»، من جراء ما يحصل عليه رونالدو من راتب وحوافز وبدلات أخرى كل موسم، هو أحد أهم الأسباب التي بسببها لن يضغط النادي الإيطالي على النجم البرتغالي، من أجل البقاء في تورينو.

وكان اليوفي تعاقد مع رونالدو عام 2018، مقابل 115مليون يورو، حصل عليها النادي الملكي، مع حصول رونالدو على راتب يقترب من 28 مليون يورو.

وإزاء إعلان الصحافة الإسبانية عن رغبة رونالدو في العودة إلى ريال مدريد، سارع «الملكي» إلى تحديد الحد الأقصى للراتب الذي يمكن دفعه له، وفي المقابل اضطر التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس إلى الخروج بتصريحات أغلق فيها الباب أمام رحيل رونالدو، على اعتبار إن عقده ما زال سارياً حتى 2022، وإنه «غير قابل للانتقال» هذا الموسم.

واختتم الموقع تقريره بأن الملف ما زال مفتوحاً، وستشهد الأيام والأسابيع القادمة تطورات جديدة، ترجح كلام الجانب الإسباني أو الإيطالي فيما يتعلق بمستقبل رونالدو.



