كيميتش: أحلم بـ «غرفة» ميسي ورونالدو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف الألماني جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ، بأنه يتمنى اللعب إلى جانب النجمين الكبيرين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد»، إن أحد أمانيه الغالية في كرة القدم، أن يتواجد في غرفة ملابس واحدة، تجمعه مع الثنائي الرهيب اللذين حصلا معاً على 11 كرة ذهبية، وشيء رائع أن أكون مع هذين النجمين داخل غرفة ملابس واحدة، إنه شيء لا يصدق. وتساءل مندهشاً: كيف أمكنهما الاحتفاظ بهذا المستوى الرائع طوال أكثر من 15 عاماً، إنني متلهف وتواق لمعرفة ما يفعلونه يومياً من خلال وجودي معهما في غرفة ملابس واحدة ونادٍ واحد.

كيميتش الذي بدأ مسيرته الاحترافية ظهيراً أيمن، تتم مقارنته دائماً بالنجم الألماني المخضرم فيليب لام، بل وذهب البعض إلى حد القول إنه خليفته في الملاعب، إلا إنه طور أداءه بعد ذلك، إلى أن أصبح أحد أهم لاعبي الوسط في «البافاري» والمنتخب الألماني، ولعل هذا ما دفعه للقول في تصريحاته ل «بيلد» إن النجم الإسباني السابق تشابي هيرنانديز «أيقونة» برشلونة، هو مثله الأعلى في الملاعب، وقال: ربما لم يكن تشابي الأفضل على الإطلاق، ولكنه يتمتع برؤية جيدة للملعب، وبمهارة فائقة في التمرير وتكنيك متميز، وقدرة كبيرة على القيام بدور القائد في الملعب، وكان يبهرني بأدائه، ولهذا أريد أن أكون مثله في طريقة لعبه ورؤيته الجيدة للملعب.

وذكر موقع «ياهو سبورت» الذي نقل تصريحات كيميتش لصحيفة «بيلد» إن اللاعب الألماني البالغ 26 عاماً، والذي حصل مع «البافاري» على بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وبطولة كأس العالم للأندية، بخلاف حصوله على الدوري الألماني «البوندسليجا» وكأس ألمانيا، لم يخف إعجابه وفخره بزميله في البايرن، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي نصبه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» كأفضل لاعب في العالم عام 2020.

وما زالت أمام كيميتش سنوات كثيرة للتألق على أعلى مستوى احترافي، وربما يحقق أمله باللعب إلى جانب ميسي أو رونالدو، أو يقدم ما يستحق عليه أن يكون خليفة تشابي.



