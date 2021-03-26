كانتي يخرج من «حظيرة الديوك»!

باريس (رويترز)

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن نجولو كانتي سيعود إلى فريقه تشيلسي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ مع المنتخب.

وشعر اللاعب «29 عاماً» بألم قرب النهاية في تعادل فرنسا 1-1 مع أوكرانيا، في تصفيات كأس العالم 2022.

وخضع كانتي للكشف وتأكد وجود إصابة بسيطة، ويغيب عن مواجهتي كازاخستان والبوسنة يومي الأحد والأربعاء.

وأشار الاتحاد الفرنسي في بيان إلى أن ديدييه ديشامب مدرب المنتخب قرر عودة كانتي إلى تشيلسي، بعد استشارة الطاقم الطبي.

وأضاف الاتحاد الفرنسي «لن ينضم أي بديل لكانتي، المجموعة المكونة من 25 لاعباً ستسافر إلى كازاخستان».

وشارك كانتي في التشكيلة الأساسية في أربع من آخر خمس مباريات لتشيلسي في الدوري.