كندا وكوراساو.. «البداية 5»

أوتاوا (د ب أ)

حقق المنتخب الكندي بداية قوية في مشواره بتصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وتغلب على منتخب برمودا 5-1، ضمن الجولة الأولى من مباريات الدور الأول بالتصفيات.

كذلك حقق منتخب كوراساو انطلاقة قوية، وتغلب على سانت فينسينت 5-صفر، كما تغلبت ترينيداد وتوباجو على غيانا 3- صفر، وبنما على بربادوس 1-صفر، والسلفادور على جرنادا 2/ صفر.

ويدين المنتخب الكندي بفضل كبير في الفوز للاعبه سايل لارين الذي سجل ثلاثية «هاتريك»، وهدف لريتشي لاريا وثيودور كوربينو، وأحرز كان كريشلو الهدف الوحيد لمنتخب برمودا.

وتصدر كوراساو المجموعة الثالثة، بعدما تغلب على سانت فينسينت بخمسة أهداف، سجلها جونينهو باكونا «الهدفان الأول والثالث»، وأنتوني فان دن هارك ويارشينو أنطونيا وإلسون هوي.

وفي المجموعة السادسة، تغلب ترينيداد وتوباجو على غيانا بثلاثة أهداف سجلها ليفي جارسيا وريان تيلفر «الهدفان الثاني والثالث».