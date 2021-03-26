هاليب.. «الفرحة 400»

ميامي (د ب أ)

صعدت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، إلى الدور الثالث ببطولة ميامي المفتوحة، بعدما حققت انتصاراً مثيراً أمام الفرنسية كارولين جارسيا، وتغلبت عليها 3-6 و6-4 و6- صفر، ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.

وحققت هاليب، المصنفة الثالثة للبطولة، بذلك الانتصار رقم 400 في مسيرتها بالبطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

واحتاجت هاليب إلى ساعة واحدة و48 دقيقة، لحسم أول مباراة لها، خلال خمسة أسابيع، وقد تقدمت على جارسيا بذلك 7-1، من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

وتلتقي هاليب، الحائزة لقبين في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، في الدور الثالث، اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا التي تأهلت بالفوز على الأميركية كوكو جوف 1-6 و6-2 و6-3.

وتتفوق هاليب على سيفاستوفا 6-3 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

وحققت التشيكية بترا كفيتوفا عودة ناجحة بعد التعافي من الإصابة في الفخذ، وتغلبت على الفرنسية أليز كورنيه 6-صفر و6-4 في مباراة استمرت 64 دقيقة، وتلتقي كفيتوفا في الدور الثالث، البريطانية جوانا كونتا.