الإصابة تنهي «الحلم الرابع» لـ «تالنت»

سيدني (رويترز)

أعلن جاريد تالنت البطل الأولمبي السابق في سباق المشي اعتزاله، بعدما تسببت الإصابة في حرمان المتسابق الأسترالي من التأهل إلى الأولمبياد في طوكيو للمرة الرابعة، وأنهى المتسابق البالغ عمره 36 عاماً، والذي نال ذهبية سباق 50 كيلو متراً مشياً في 2012 والفضية في بكين 2008 وريو 2016، مسيرته وهو الأكثر حصولاً على ميداليات بين رجال المنتخب الأسترالي لألعاب القوى في الأولمبياد.

وقال تالنت «خططت أن تكون طوكيو هي نهاية المسيرة، لكني تعرضت لعدة مشاكل بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وتوقف استعدادي الأخير لسباق 50 كيلو متراً في البطولة الأسترالية، وللأسف كانت فرصتي الأخيرة للتأهل إلى طوكيو، لذا أشعر بمشاعر مختلطة، وأنا أعلن اعتزالي».

وعبر تالنت خط النهاية في المركز الثاني في أولمبياد لندن 2012، لكن تم الإعلان في 2016 عن حصوله على الذهبية، بعد إلغاء نتائج ثلاثة متسابقين من روسيا، من بينهم سيرجي كيديابكين الفائز بالذهبية بسبب المنشطات.

وحصل تالنت على فضية بطولة العالم ثلاث مرات، وكان أحد أبرز الداعمين لحملة مكافحة المنشطات، ويشعر أن لقب بطولة العالم 2011 سُرق منه.

واحتل تالنت المركز الثالث في دايجو بكوريا الجنوبية خلف الروسيين سيرجي باكولين ودينيس نيجيجورودوف واللذين سقطا في اختبار المنشطات بعد ذلك.

وجُرد باكولين من اللقب لكن عينة نيجيجورودوف الثانية جاءت سلبية ليحصل على الذهبية.

وأبلغ تالنت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد «أنا فخور جداً بمسيرتي، وبما حققته لكن خيبة الأمل الوحيدة عدم فوزي ببطولة العالم، وكان يجب أن أكون بطل العالم، ولكن المتسابق الروسي الذي تغلب علي ما زال بطل العالم».

وسيغيب تالنت عن السباق الأخير على الإطلاق لسباق 50 كيلو متراً مشيا في الأولمبياد، بعد قرار إلغائه بدءاً من أولمبياد باريس 2024 لعدم وجود سباق مماثل في منافسات السيدات.



