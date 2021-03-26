بونوتشي «الثامن» في «المئوية الإيطالية»!

روما (الاتحاد)

خاض مدافع إيطاليا ونادي يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي مباراته الرقم 100 في صفوف «الآزوري»، وذلك بعد 11 عاماً على باكورة مشاركاته الدولية، وتحديداً ضد الكاميرون في مباراة ودية عام 2010، وأكمل بونوتشي «المئوية» عندما لعب «الخميس» مع منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية في تصفيات أوروبا ل «مونديال 2022».

وبات بونوتشي «33 عاماً»، ثامن لاعب إيطالي يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر في صفوف منتخب بلاده لينضم الى حامل الرقم القياسي الحارس الشهير جانلويجي بوفون «176» وفابيو كانافارو «136»، باولو مالديني «126»، دانييلي دي روسي «117»، أندريا بيرلو «116»، دينو زوف «112» وجورجيو كييليني «106».