داسيلفا يرسم مستقبل «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

اتفقت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، مع المدرب خورخي داسيلفا على إكمال مهمته مع «النمور» في الموسم المقبل، دعماً للاستقرار الفني، وذلك بعد تحقيق نتائج تاريخية مبهرة هذا الموسم، ويجلس المدرب مع اللجنة الفنية خلال أيام لرسم ملامح المستقبل، ودراسة احتياجات الفريق، والمراكز التي يحتاجها، من أجل مواصلة عروضه الإيجابية.

وتولى داسيلفا المهمة في مطلع الموسم الملغي، بدلاً من الإيطالي فيفياني وحقق نتائج رائعة مع الفريق وقاده لتخطي حاجز الثلاثين نقطة للمرة الأولى في تاريخ النادي، وأسهم في الأداء الفني المميز.