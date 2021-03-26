الوحدة يستعيد جهود برغش

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استعاد الوحدة جهود محمد برغش، بعد تعافيه من الإصابة، وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية، فيما ما زال خميس إسماعيل الغائب منذ فترة طويلة لإصابة «عضلية» وعبدالله حمد الذي يشكو من إصابة بسيطة في المباراة الأخيرة أمام الجزيرة ضمن «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، ويظهر اللاعبان خلال يومين في تحضيرات «العنابي» لمباراة اتحاد كلباء الجمعة المقبل، على ستاد آل نهيان بأبوظبي، في «الجولة 23».

ويواصل الوحدة تدريباته اليومية، تحت إشراف الهولندي تين كات الذي حدد أهدافه، فيما تبقى من الموسم، بتحقيق الانتصار في الجولات الأربع المتبقية، وإنهاء الدوري في مركز أفضل عن السابع الذي يحتله الفريق حالياً، وعبور الزوراء العراقي 7 أبريل المقبل، والتأهل إلى مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، والعمل على الذهاب إلى مرحلة متقدمة في البطولة القارية.

ويعيش الوحدة أفضل حالاته منذ بداية الموسم، بعد أن نجح في تقديم مباراتين متميزتين أمام الظفرة والجزيرة، مع الفرنسي جريجوري مدرب فريق تحت 21 سنة، الذي تولى المهمة مؤقتاً، بعد إقالة الصربي رازوفيتش، بينما يدشن «أصحاب السعادة» رسمياً حقبة تين كات بلقاء اتحاد كلباء الذي يسعى خلاله «العنابي» لحصد انتصار ثالث على التوالي للمرة الثانية هذا الموسم، والمعروف أن لقاء الوحدة واتحاد كلباء في الدور الأول انتهى بالتعادل السلبي.



