فورنييه يرتدي قميص بوسطن سلتيكس

لوس أنجلوس (أ ف ب)

انتقل الفرنسي إيفان فورنييه من أورلاندو ماجيك إلى صفوف بوسطن سلتيكس الذي يلعب عادة الأدوار الأولى في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بحسب ما أعلنت شبكة «اي اس بي ان» الأميركية.

ويخوض فورنييه «28 عاماً» أفضل موسم له في الدوري الأميركي مع معدل بلغ 19.7 نقطة و7.3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وسينضم إلى بوسطن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بالتساوي مع لوس أنجلوس ليكرز «كلاهما 17 لقباً».

وكانت أندية عدة ترغب في الحصول على خدمات فورنييه في اليوم الأخير من الانتقالات، أبرزها نيويورك نيكس، دالاس مافريكس ودنفر ناجتس علماً بأنه دافع عن ألوان الأخير في بداية مسيرته في الولايات المتحدة، وتحديداً من 2012 إلى 2014.

وكان بوسطن سلتيكس بلغ نهائي المنطقة الشرقية العام الماضي، وخسر أمام ميامي هيت الذي سقط بدوره أمام ليكرز في نهائي «البلاي أوف».

وسيشكل فورنييه قوة هجومية ضاربة، إلى جانب الثنائي جايسون تايتوم وجايلين براون.