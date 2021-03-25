بالإجماع.. «سمعة» نجم «الجولة 22» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد إسماعيل مطر قائد الوحدة «37 عاماً»، كأس «سبورت فور أوول»، ليقتنص لقب نجم «الجولة 22»، للمرة الثالثة في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي، وبإجماع خبراء استفتاء الشبكة «20 من 20»، بعدما قاد «سمعة» كتيبة «أصحاب السعادة» إلى الفوز على الجار الجزيرة بـ «ثنائية» في «ديربي أبوظبي»، ليقفز «العنابي» إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة، ويسهم في تجمد موقف «فخر أبوظبي» في المركز الثاني بـ 47 نقطة، خلف المتصدر بني ياس «48 نقطة».



وحصل إسماعيل مطر على المركز الأول في الاستفتاء بنسبة إجمالية 54%، في حين مُنحت جائزة أفضل حارس في الجولة إلى فهد الظنحاني حارس بني ياس الذي حققها للمرة الثالثة أيضاً وبـ 37.1% من كتلة المصوتين، وتم اختيار عمار الجنيبي أفضل حكم بالجولة بنسبة 67%، بعد أدائه الهادئ المميز في «ديربي» الوحدة والجزيرة.

وتجري آلية التصويت بتقسيم نسبة 40% للجنة من الخبراء مكونة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، بينما تخصص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري من متابعين وجمهور الشبكة.

ويقوم الحكم الدولي السابق مسلم أحمد بتقييم جميع الحكام المشاركين في المباريات، واختيار أفضل 3 حكام، لطرح أسمائهم في الاستفتاء الأسبوعي.



